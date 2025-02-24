Bucaspor 1928 Tuna Üzümcü ile yollarını ayırdı

Kaynak: İHA
Bucaspor 1928 Tuna Üzümcü ile yollarını ayırdı

Teknik Direktör Tuna Üzümcü, Bucaspor 1928 ile yollarının ayrıldığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928’de flaş bir gelişme yaşandı. Teknik Direktör Tuna Üzümcü, sarı-lacivertli kulüple yollarının ayrıldığını duyurdu. Deneyimli teknik adam, Başkan Cihan Aktaş ile yaşanan fikir ayrılığı sebebiyle bu kararı aldığını ifade etti.

TUNA ÜZÜMCÜ'DEN AÇIKLAMA

"Devre arasında Play-off hedefi ile çıktığımız bu yolda oyuncularımın, ekibimin ve taraftarlarımızın özverisi ile üç galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldık. Görev süremiz boyunca çıktığımız altı karşılaşmadan on bir puan kazanarak şampiyonluk puan ortalamasını yakalamış olduk. Çıkmış olduğumuz bu yolda yaşanılan fikir ve hedef ayrılığı sebebiyle istifa kararı aldığımı Başkanımız Sn. Cihan Aktaş'a ileterek karşılıklı olarak görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Oluşturduğumuz aile ortamında başta bize görev veren ve arkamızda duran başkanımız Sn. Cihan Aktaş'a, bizlere eşlik eden tüm çalışanlara teşekkür ederim. Bucaspor 1928'e kalan maçlarında başarılar diliyorum."

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