Buckingham Sarayı Etiyopya Prensi'nin naaşını iade etmeyi reddetti

Henüz 7 yaşındayken 1868 yılında İngiltere'ye getirilen, yolculuk sırasında annesini kaybettiği için İngiliz Kraliyet ailesi tarafından 10 yıl boyunca büyütülen Etiyopya Prensi Alemayehu'nun naaşının Etiyopya'ya iade talebi Buckingham Sarayı tarafından reddedildi.

Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada prensin naaşının kaldırılmasının Windsor Kalesi'nde gömülü diğer cesetleri etkileyebileceği bu nedenle cesedin bulunduğu yerden alınmasının mümkün olamadığı ifade edildi.

Ölen kişilerin onurunu koruma sorumlulukları olduğu belirtilen açıklamada Prens Alemayehu'nun cenazesine saygı duyulduğu belirtildi. Red talebinin ardından Etiyopya Kraliyet ailesi soyundan gelen Fasil Minas, “Hem Etiyopyalılar hem de ailesi olarak prensin naaşının doğduğu ülkeye, Etiyoya'ya iade edilmesini istiyoruz. İngiltere'de gömülü olması doğru değil “ dedi.

Prens Alemayehu'nun babası İmparator II. Tewodros, 1868'de İngiliz Habeşistan Seferi'nin sonunda Sir Robert Napier liderliğindeki İngilizler tarafından yenilgiye uğratıldıktan sonra intihar ederek ölmüş, Genç prens Yüzbaşı Tristram Speedy'nin gözetiminde İngiltere'ye götürülmüştü. İngiliz Kraliyet ailesi tarafından büyütülen prens, 1879 yılında plörezi (akciğer zarında sıvı birikimi) hastalığına yakalanmış 6 haftalık tedavi sürecinin ardından 18 yaşında hayatını kaybetmişti.

2007'DE TALEP REDDEDİLMİŞTİ

Prens Alemayehu'nun naaşı geri gönderilmesi için 2007 yılında ülkenin o zamanki Devlet Başkanı Girma Wolde-Giorgis tarafından Kraliçe II. Elizabeth'e resmi bir talepte bulunulmuş ancak bu çabalar sonuçsuz kalmıştı.

(AA)