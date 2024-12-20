Buda oldu: Askere gidiyoruz yalanı ile dolandırdılar

Son günlerde boynuna "O Şimdi Asker" yazılı şal atıp, eline de bir şişe kolonya alarak, sokak sokak gezip, askere gideceklerini söyleyerek dilencilik yapıp, vatandaşlardan para toplayan kişi ve kişilerin yakalanması için çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 duygu tacirini Sevgi Yolu'nda yakaladı. Ekipler tarafından yapılan kaba üst aramasında bir miktar para, kolonya ve "O Şimdi Asker" yazılı şal ele geçirildi. Dilencilikten elde edilen paralara el konulurken, 2 kişiye ayrıca Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapıldı.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.