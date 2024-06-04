BUDO biletlerine zam. İşte yeni fiyatlar

Kaynak: İHA
BUDO biletlerine zam. İşte yeni fiyatlar

Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO) bilet fiyatlarına zam yaptı. İşte yeni zam listesi…

Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), Mudanya-İstanbul seferi bilet fiyatlarını 230 liradan 350 liraya yükseltti.

Mudanya'dan hareket eden deniz araçları, İstanbul Eminönü/Sirkeci iskelesine ulaşım sağlıyor. 22 Ocak 2024 tarihinde yapılan zamla birlikte fiyatlar %52 artış göstererek 350 lira oldu.

BUDO, öğrenci ve çocuk yolcular için bu güzergahta bilet fiyatını 250 lira olarak belirledi.

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Mudanya ile Eminönü arasındaki deniz yolculuğu süresi, günün saati ve deniz şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilmekle birlikte, normal koşullarda yaklaşık 1 saat 20 dakika sürüyor.

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