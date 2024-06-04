BUDO biletlerine zam. İşte yeni fiyatlar

Bursa Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), Mudanya-İstanbul seferi bilet fiyatlarını 230 liradan 350 liraya yükseltti.

Mudanya'dan hareket eden deniz araçları, İstanbul Eminönü/Sirkeci iskelesine ulaşım sağlıyor. 22 Ocak 2024 tarihinde yapılan zamla birlikte fiyatlar %52 artış göstererek 350 lira oldu.

BUDO, öğrenci ve çocuk yolcular için bu güzergahta bilet fiyatını 250 lira olarak belirledi.

Mudanya ile Eminönü arasındaki deniz yolculuğu süresi, günün saati ve deniz şartlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilmekle birlikte, normal koşullarda yaklaşık 1 saat 20 dakika sürüyor.