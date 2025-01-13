BUDO, bugün yapacağı bazı seferleri iptal etti (13 Ocak 2025)

Düzenleme: Kaynak: İHA
BUDO, bugün yapacağı bazı seferleri iptal etti (13 Ocak 2025)

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kötü hava koşulları nedeniyle BUDO, bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler, Bursa ile İstanbul ve Armutlu arasındaki belirli güzergahları kapsıyor.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

budo-seferlerine-olumsuz-hava-engeli-yenicag-2.jpg

budo-seferlerine-olumsuz-hava-engeli-yenicag-1.jpg

BUDO’nun bazı seferlerine hava engeliBUDO’nun bazı seferlerine hava engeli

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