BUDO seferlerinin 4'üne rüzgar engeli

Yurdun genelinde yaşanan yağışlı hava, deniz ulaşımını da olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, Bursa ile İstanbul arasında karşılıklı işlettiği deniz otobüsü seferlerinden 4'ü kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal oldu.

SEFERLERE RÜZGAR ENGELİ

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.45 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 17.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.15 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.