BUDO'nun 12 seferi iptal oldu

Kaynak: Haber Merkezi
BUDO'nun 12 seferi iptal oldu
Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO'daki 12 sefer iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugünkü 12 seferi iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyurusunda, saat 07.00, 09.30, 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.30, 11.30, 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas),

10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci),
11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve
12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

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