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BUDO seferlerine hava engeli 

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), hava koşulları nedeniyle bugün yapacakları bazı seferleri iptal ettiğini duyurdu. 

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 08:59
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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO seferlerine hava engeli 
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Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"


(Kaynak: İHA)

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