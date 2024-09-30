BUDO’nun iptal edilen seferleri

Düzenleme: Kaynak: İHA
BUDO’nun iptal edilen seferleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün yapacağı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'da iptal edilen seferler şu şekilde:

"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

BUDO’nun iptal edilen seferleri

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