Büfeden içki aldı. İçinden çıkan karşısında hayatının şokunu yaşadı

Mersin’de bir büfeden içki alan vatandaş, hayatının şokunu yaşadığı bildirildi. Kapalı ve bandrollü olan içkinin içinde sinek gören vatandaş, firmaya suç duyurusunda bulundu.

Büfeden içki aldı. İçinden çıkan karşısında hayatının şokunu yaşadı

İHA’nın haberine göre; Mersin'de ilginç bir olay yaşandı. Bir büfeden rakı alan İsmail Eren Kabacık, arkadaşlarıyla gittikleri mekânda hayatlarının şokunu yaşadı. Kapağı kapalı ve bandrolü bulunan içki şişesinin içinde sinek olduğunu fark eden Kabacık, firma hakkında suç duyurusunda bulundu.

“ŞİKÂYETTE BULUNDUM”

Olayla ilgili konuşan İsmail Eren Kabacık, rakıyı Karaduvar Mahallesinde bulunan bir büfeden aldığını söyledi. Arkadaşlarıyla oturmaya gittikleri yerde açmadan önce şişenin içinde sinek olduğunu fark ettiğini belirten Kabacık, “Bandrolü duruyor, kapağını açmadım. Mağduriyetimizin giderilmesi için büfeye gittim ve durumu anlattım. Tekel bayisi de ‘bu bizim kusurumuz değil, dolum aşamasında olduğu için firmayla alakalı bir durum var’ dedi. Bende firmayı aradım durumu anlattım, şikayette de bulundum. Ben zaten arada bir içki içen bir insandım bu saatten sonra tiksindim ve psikolojim bozuldu. Bu saatten sonra hiç kullanmamayı düşünüyorum” dedi.

“HAYRETLER İÇERİSİNDE KALDIK”

Başına daha önce böyle bir şey gelmediğini dile getiren Kabacık, “Herhangi bir gıda maddesinde bu durumla karşılaşmadım. İlk defa karşıma geliyor. Rakıda da belki de Türkiye’de ilk defa olduğunu düşünüyorum. Büyük bir firma. Ayıplarını gidermeleri gerekiyor. Bu sineğin kapak açık olsa bile oraya girmesi imkânsız. Yani dolum aşamasında olmuş. Ben sineği görünce şaşırdım zaten. Çünkü garip bir olay. Hatta yanımdaki arkadaşlara gösterdim ben yanlış mı görüyorum dedim, hayretler içerisinde kaldık. Firma ısrarla ürünü teslim etmemi istiyor inceleme yapmak için. Ben bunu teslim ettiğim zaman belki de ayıplarını kapatacaklar. Ben bunlara güvenip teslim etmek istemiyorum. Kendilerine mağduriyetimi ilettim. Yardımcı olmuyorlar. Bende artık hukuksal anlamda mücadeleme başlayacağım. Kendilerinden şikâyetçi olacağım. Burada sonuçta insan sağlığı var. Sinek küçüktür ama mide bulandırır derler ya işte gerçekten ben bunu yaşadım” diye konuştu.

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