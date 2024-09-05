Büfeye giden çocuğa yorgun mermi isabet etti

Düzenleme: Kaynak: AA
Büfeye giden çocuğa yorgun mermi isabet etti

Bayrampaşa'da, su almak için gittiği büfede omuzuna yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki çocuk yaralandı.

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesine bağlı Yıldırım Mahallesi'nde dün akşam bir büfeye su almak için giden Çağrı Çağlar isimli çocuğun omuzuna sert bir cisim saplandı.

Acılar içinde koşmaya başlayan 10 yaşındaki çocuk, ağabeyi Mesut Çağlar tarafından otomobille hastaneye götürüldü.

Hastanede Çağlar'ın omzuna yorgun mermi isabet ettiği tespit edildi. Çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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