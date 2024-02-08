Buğday deposundan 7 bin 500 ton buğday çalan 3 kişi tutuklandı

1 Kasım 2023 tarihinde Konya'nın Çumra ilçesi Güvercinlik Mahallesinde Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından kiralanan depolardan birinde 7 bin 500 ton buğday çalınmasının ardından polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar sonucunda TMO tarafından kiralanan depolardan buğday çalınması olayı ile ilgili olarak, 17 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 8 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.