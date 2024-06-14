Buğday mitingi öncesi yağmur sürprizi

Kaynak: AA
Buğday mitingi öncesi yağmur sürprizi

Öğle saatlerinde şehri sürpriz bir şekilde etkisi altına alan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.

Yoğun trafik akışının yaşandığı noktalarda polis ekipleri önlemler alarak, sürücüleri yağış konusunda uyarıda bulundu. Hava sıcaklığının 27 derece olarak kaydedildiği şehirde, sağanak yağışın akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor.

CHP lideri Özgür Özel’in de katılacağı Hayrabolu’daki "buğday mitingi"ne katılmak üzere toplanan vatandaşlar, beklenmedik yağış karşısında hazırlıksız yakalandı. Miting alanı çevresindeki dükkânların tenteleri ve kurulan çadırlar, vatandaşlara sağanaktan sığınacak bir korunak sağladı.

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