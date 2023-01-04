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Buğday tarlalarında yaz sıcağı tehdidi

Adana’da mevsim normalleri üzerinde devam eden sıcaklığın 22 dereceyi göstermesiyle, buğday tarlalarında verim düşüklüğü riski oluştu.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 09:47
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Buğday tarlalarında yaz sıcağı tehdidi: Sıcaklık 22 dereceyi buldu

Buğday tarlalarında yaz sıcağı tehdidi
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Kente genelinde olduğu gibi Kozan ilçesinde de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, buğday üreticilerini verim düşüklüğü ile tehdit ediyor. Ziraat mühendisleri buğday tarlalarında sıcak hava nedeniyle boy verip köklerde kardeşlenme olmamasının verim kaybına neden olabileceğini belirtti. Ziraatçılar, tarlalarda geleneksel tarım ve zirai ilaçlarla çiftçilerin tedbir alamaya çalıştığını vurguladı.

Gündüzlerin çok sıcak geçtiğini belirten Yüksek Ziraat Mühendisi Tayyar Arıoğlu, "Şu an tarlalardaki problem, gündüzleri çok sıcak yaz gibi, geceleri serin. Sabahları üşüyoruz, geceleri üşüyoruz, öğlenleri bildiğimiz yaz oluyor maalesef. Bitkiler de bu yüzden biraz genetik olarak maalesef istemediğimiz koşullara gidiyor. Buğdaylarda özellikle kardeşlenme dediğimiz üç dört yapraktaki kardeş beklentisini düşük şu anda. Çiftçiler ve ziraat mühendisi olarak biz geleneksel, kültürel yöntemler veya bazı bitki gelişim düzenleyicilerle, buğdayı bastırıp daha çok kardeşlenmesine ve sıcaklardan daha az etkilenmesini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Sıcakların böyle devam etmesi halinde bazı kültürel ve zirai mücadelelerin de sonuç vermeyebileceğine dikkat çeken Arıoğlu, "Bu şekilde olmasını inşallah kimse istemiyor, ama sonuç iyi olmaz. Havaların mevsim normalleri sıcaklıklarına dönmesini umuyoruz. Sıcaklar devam ederse, yüzde 35-40 verim kaybına sebep olabilir. Buğday üreticileri şu an korkuyorlar ve ziraat mühendisi olarak kardeşlerim ile birlikte beraber çalıştığımız iş ortaklarıyla buğday tarlalarında incelemelerde bulunuyoruz. Bir gecikme söz konusu şu anda. On, on beş günlük ürünlerde gelişim gecikmesi mevcut. Kontrol ediyoruz. Bölgemiz için bu hafta sonu tam belli olmamakta hafif yağış var ama sorun yağıştan çok şu an hava sıcaklarının yüksek olması. Sıcaklıkların düşmesi gerekiyor ve buğday mevsimde yaşanan soğuk havayı yaşaması lazım" diye konuştu. (İHA)

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