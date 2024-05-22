Buğdayda fiyat isyanı. Hala açıklanmadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Buğdayda fiyat isyanı. Hala açıklanmadı

Adana bölgeside buğday hasadı bitmek üzere...Hala fiyatın açıklanması çiftçiyi isyan ettiriyor. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, "Maliyet 11 lira, fiyat en az 15 lira olmalıdır" dedi.

Adana'nın Çukurova'da hasad devam ediyor. neredeyse bitmek üzere ama buğday fiyatları hala açıklanması üreticiyi sıkıntıya sokuyor.

Çukurova'da buğday hasadı devam ederken TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ziraat Mühendisi Ayhan Barut, alım fiyatlarının açıklanmamasına tepkili. Çiftçinin çektiği sıkıntılara dikkat çeken Barut, üretici desteklenirse tüketicilerin de rahat edeceğini ifade etti.

Çukurova'da buğday hasadının şu anda tamamlanmak üzere...Toprak Mahsulleri Ofisi TMO'nun henüz buğday taban fiyatının açıklanmamasına tepki gösteren CHP milletvekili Ayhan Barut, bu durumun buğday üreticilerimizi sıkıntıya soktuğunu ifade etti. Üreticilerin ne yapacağını bilmez halde olduğunu söyleyen Barut, buğdayın kilogram fiyatının en az 15 lira olması gerektiğini çünkü kilogramının maliyetinin en az 11 lira olduğunu kaydetti.

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