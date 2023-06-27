Buğdayı samanı elinde patlayınca bağırıyor. E verdiniz yetkiyi aldınız etkiyi

Ahaa...Ahaa diye bağırıp, buğday fiyatına isyan etti...Kimse samanı almıyor diye bir de tekme salladı. İşte Şanlıurfalı çiftçinin kızgın anları...

Buğdayı samanı elinde patlayınca bağırıyor. E verdiniz yetkiyi aldınız etkiyi

Verdi veriştirdi...Ahaa çiftçiler rezil olmuş diye isyan etti. Görüntü Şanlıurfa'dan...Çiftçi öyle kızmış ki, peş peşe sıralıyor. Buğdayın fiyatının yerinde saydığını öne süren Şanlıurfalı çiftçi samanı kimsenin almadığını belirtip, bir de tekme sallıyor.

İşte Şanlıurfalı çiftçinin çekim yapılırken, söyledikleri. Kızgın çiftçi sözlerini ise o meşhur lafla bitiriyor;

"Ahaaa çifçiler rezil olmuş...Ahaaaa 30 sene Erdoğan kazanacak. 15 Milyon olacaktı. Hani ekmek 10 milyon oldu. Buğda yerinde sayıyor. Saman yerinde sayıyor. Kimse saman alamıyor. Kimse saman alamıyor. Kimse buğday alamıyor. Nerede bu millet. Nerede bu devlet"

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