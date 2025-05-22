Buğra Kavuncu'dan dikkat çeken açıklama 'Emniyetten suikast hazırlığı uyarısı yapıldı'

BUĞRA KAVUNCU: İSTANBUL İL BAŞKANIYKEN EMNİYETTEN “SUİKAST” UYARISI ALDIM

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kavuncu, İstanbul İl Başkanlığı görevindeyken Emniyet Müdürlüğü tarafından kendisine suikast uyarısı yapıldığını kamuoyuyla paylaştı.

RTÜK SEÇİMİ GÜNDEMİYLE TOPLANAN GENEL KURULDA GÜNDEM “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” OLDU

TBMM Genel Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) yeni üyelerin seçilmesi amacıyla toplandı. Oturumda partilerin grup başkanvekilleri, gündem maddelerine ve güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti adına söz alan Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, “Terörsüz Türkiye” başlığıyla yürütülen sürece dair görüşlerini dile getirdi.

“SÜRECİN SAMİMİYETİNİ VE ŞEFFAFLIĞINI SORGULUYORUZ”

Konuşmasında terörle mücadele sürecinin samimiyetinin sorgulanması gerektiğini vurgulayan Kavuncu, hiçbir milletvekilinin “Terörsüz Türkiye”ye karşı çıkmayacağını söyledi. Kavuncu, “Bu süreç, ‘Terörü bitireceğim’ iddiasıyla daha büyük bir belayı ülkenin başına açma potansiyeli taşıyor mu, bunun endişesini yaşıyoruz” dedi.

SUİKAST UYARISI: “EMNİYETTEN ‘EVE GİRERKEN DİKKAT ET’ DEDİLER”

İstanbul İl Başkanlığı döneminde emniyet birimlerinden suikast hazırlığına ilişkin uyarı aldığını açıklayan Kavuncu, şunları söyledi:

“Emniyet Müdürlüğü’nden görevliler geldi. ‘Dikkat et kendine’ dediler. Neye dikkat edeceğim diye sordum, ‘Eve girerken çıkarken dikkat et’ diye yanıt verdiler. Sebebini sorduğumda, ‘Tekirdağ’da yakaladığımız bir militan, size yönelik suikast hazırlığında olduğunu itiraf etti’ dediler.”

“SÜREÇ PLANLI VE ŞEFFAF YÜRÜTÜLMÜYOR”

Sürecin planlı ve şeffaf yürütülmediğini öne süren Kavuncu, “Cumhuriyetin kıymetli değerlerine ve kurucu iradeye yönelik saldırılarla karşı karşıyayız. Bu nedenle daha büyük tehditlerle karşılaşma endişemiz var” dedi. Kavuncu ayrıca, süreçle ilgili yapılan bazı tarihsel göndermeleri de eleştirdi.

“TERÖRLE İLİŞKİ KONUSUNDA HİÇ KİMSE BİZİ İTHAM EDEMEZ”

İYİ Parti’nin geçmişte terör örgütleriyle ilişkilendirilmesine de değinen Kavuncu, bu tür suçlamaları reddettiklerini belirtti. “Barış karşıtı olmakla itham ediliyoruz ama terör örgütlerine tek kelime etmeyenler bunu söyleyemez” ifadelerini kullandı.

“TERÖRÜ BİTİRECEĞİM DERKEN DAHA BÜYÜK BİR BELA MI GELİYOR?”

Sürecin niyetinden duydukları endişeyi ifade eden Kavuncu şöyle konuştu:

"Bu süreç, ‘Terörü bitireceğim’ iddiasıyla acaba daha büyük bir belayı ve daha büyük trajedileri bu ülkenin başına açabilme kapasitesi taşıyor mu, bunun endişesini taşıyoruz biz. Sürecin samimiyetine vurgu yaparken şunu sormaya hakkımız olduğuna inanıyorum: Bu konuda en büyük iftiralara uğradık. ‘DEM Parti kapatılsın’ diyenler bizi ittifak ortağımızın yakınında HDP var diye Kandil’den talimat almakla suçladı. Tabii ki bunun samimiyetini sorgulayacağız."

“TARİHİ ACILAR ÜZERİNDEN SİYASET YAPMAYIN DİYENLER LOZAN’A ATIF YAPIYOR”

Kavuncu, sürecin samimiyetiyle ilgili soru işaretlerine sahip olduklarını yineleyerek tarihî göndermeleri de eleştirdi:

Kavuncu "Bu samimiyeti sorgulamak, bununla alakalı soru işaretine sahip olmak da kimseyi rahatsız etmeyecek. ‘Tarihteki acılar üzerinden siyaset yapmayalım’ deniyor da bir bakıyorsunuz Lozan Antlaşması’na yapılan atıflarla böyle bir süreç yürütülecek, ondan sonra da ‘Tarih üzerinden birbirimize şunu yapmayalım bunu yapmayalım...’ Sürecin samimiyeti konusunda, bu sürecin plansız, şeffaf olmayan bir şekilde ilerletilmesi ve cumhuriyetimizin kıymetli değerlerine, kurucu iradeye saldırılmasının neticesinde daha büyük bir belayı başımıza açma endişesini taşıyoruz." ifadelerini kullandı.