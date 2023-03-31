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'Beni kendinle uğraştırma' tehditlerinin sonucu budur. İyi Partili Buğra Kavuncu açıkladı. İyi Parti kurşunlandı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’na silahlı saldırıyla ilgili paylaşımda bulunan Buğra Kavuncu "2023 Türkiye'sinde; nefret dilinin, hakaretlerin, "beni kendinle uğraştırma" tehditlerinin sonucu budur" dedi.

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 12:04
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Buğra Kavuncu'dan İYİ Parti'ye saldırı açıklaması

'Beni kendinle uğraştırma' tehditlerinin sonucu budur. İyi Partili Buğra Kavuncu açıkladı. İyi Parti kurşunlandı
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İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı sabah saat 10.30 sularında kurşunlandı… Parti binasının camına isabet eden kurşun kafeterya bölümündeki koltuğa saplandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken polis binada incelemelerde bulunuyor. Saldırı üzerine, Genel Başkan Meral Akşener il başkanlığına gitmek üzere hareket etti.

İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan İYİ Parti İl Başkanlığı’na saat 10.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın silahından çıkan kurşun, parti binasının camına ardından koltuğa isabet etti. 

İYİ Partili Buğra Kavuncu sosyal Medya üzerinde yaptığı açıklamada şunları söyledi 

(İstanbul İl Başkanlığının kurşunlanması) "2023 Türkiye'sinde; nefret dilinin, hakaretlerin, "beni kendinle uğraştırma" tehditlerinin sonucu budur."

 

 

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