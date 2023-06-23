Bugün 4 otomobil markasına zam geldi. İşte zam oranları

Dolardaki hareketlilik otomobil fiyatlarını artırmaya devam ederken bugün otomobil sektöründen kötü bir haber daha geldi. 4 otomobil markası daha araçlarına zam yaptığını duyurdu.

Bugün 4 otomobil markasına zam geldi. İşte zam oranları

Merkez Bankası’nın seçimler sonrası açıkladığı faiz kararı sonrası dolar 26 TL’ye dayandı. Dolar kurundaki artış otomobil fiyatlarına da yansıdı.

Her geçen gün zam gelen otomotiv sektörüne bugün de 4 marka dahil oldu ve araçlarına zam yaptı.

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, döviz kurunun artışıyla birlikte 4 otomobil markasına zam geldiğini açıkladı.

Peynirci'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda zam gelen modeller şöyle sıralandı:

VW Amarok, Caddy, Caddy Cargo: Yüzde 2
Nissan Juke, Qashqai, X-Trail: Yüzde 4,1
Isuzu D-Max: Yüzde 11
Yeni Fiat Doblo Cargo, yeni Doblo Combi: Yüzde 7,2-8,8

Özpeynirci, ayrıca 9 günlük bayram tatiline girerken zamlara dikkat çekti:

9 günlük tatile rağmen yine rekor ‼

Bildiğiniz gibi ilk 5 ayda otomobil+hafif ticari araç satışları %60.5 artarak 445.006 adet olarak gerçekleşti.

İlk 5 ayın 10 yıllık ortalaması 277.551 adetken, ortalamanın %60,4 üstünde tarihi bir sonuçtan bahsediyoruz.

Haziran ayında da pazarın aynı mart, nisan, mayıs gibi yine tarihi satışa ulaşacağı kesin. Hem de bu akşamdan itibaren başlayacak 9 günlük bayram tatiline rağmen.

Haziranda pazarın minimum 100 bin adet olacağı, gemiler yetişirse, gümrükte ve tescilde bir sıkıntı yaşanmazsa 115 bin adetleri bile bulabileceğinden bahsediliyor.

10 yıllık haziran ortalamasının 66.406 adet olduğu düşünülürse, bu yıl '3 haftalık' performans bile zaten durumu özetliyor.

Diğer taraftan ilk 6 ay sonucunda pazarın 550 bin adet veya üzeri olacağı da net.

Eğer pazar yılı @ODMDOtomotiv'in öngördüğü gibi 900 bin adet civarında tamamlarsa, ikinci 6 ayda tempo düşerek satışlar 350 bin adetlere kadar inebilir.

Ama ortada büyük bir bilinmezlik de var. Düşünsenize 23 ay sonra faizler artmasına rağmen, kurlar uçuşa geçti.

Bakalım bizi 2.altı ayda nasıl bir pazar bekliyor.

Ya tarihi rekor gelecek ya da 2018'deki gibi işler ikinci yarı tam tersine dönecek.

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