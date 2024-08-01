Bugün hangi maçlar var? 1 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

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İŞTE GÜNÜN PROGRAMI:
10:00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar TRT Spor
12:47 Yüzme - Berke Saka Paris 2024 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız
12:48 Boks - Busenaz Sürmeneli Paris 2024 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız
13:05 Yüzme - Türkiye Kadınlar 4x200 Serbest Bayrak Yarı Final Paris 2024 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız
13:05 Yüzme - Türkiye Kadınlar 4x200 Serbest Bayrak Yarı Final Paris 2024 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız
16:03 Yelken - Merve Vatan Paris 2024 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız
16:35 Yelken - Ecem Güzel Paris 2024 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız
16:43 Okçuluk - Ulaş Berkim Tümer Paris 2024 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız
16:46 Boks - Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız
18:22 Boks - Hatice Akbaş Paris 2024 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız
20:30 Trabzonspor – Ruzomberok UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme a Spor