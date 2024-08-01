Bugün hangi maçlar var? 1 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün hangi maçlar var? 1 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Millilerimiz olimpiyatlarda sahne alacak. Filenin Sultanları Dominik Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak.

Spor tutkunları ekran başına!

Bugün hangi maçlar var?

Hangi kanalda?

Saat kaçta?

Günün spor programı belli oldu.

Filenin Sultanları'nın maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sporcularımız olimpiyatlarda ne zaman sahne alacak?

İŞTE GÜNÜN PROGRAMI:

10:00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti Paris 2024 Olimpiyatları Kadınlar TRT Spor

12:47 Yüzme - Berke Saka Paris 2024 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız

12:48 Boks - Busenaz Sürmeneli Paris 2024 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız

13:05 Yüzme - Türkiye Kadınlar 4x200 Serbest Bayrak Yarı Final Paris 2024 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız

13:05 Yüzme - Türkiye Kadınlar 4x200 Serbest Bayrak Yarı Final Paris 2024 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız

16:03 Yelken - Merve Vatan Paris 2024 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız

16:35 Yelken - Ecem Güzel Paris 2024 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız

16:43 Okçuluk - Ulaş Berkim Tümer Paris 2024 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız

16:46 Boks - Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız

18:22 Boks - Hatice Akbaş Paris 2024 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız

20:30 Trabzonspor – Ruzomberok UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme a Spor

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