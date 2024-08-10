Bugün hangi maçlar var? 10 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

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Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
Paris 2024 Olimpiyatları
09.00 Atletizm - Maraton - Kaan Kigen Özbilen - FİNAL
19.30 Atletizm - Cirit Atma - Eda Tuğsuz -
Yüksek Atlama - Alperen Acet – FİNAL
Güreş
12.00 Güreş - Kadınlar 76kg - Yasemin Adar
Serbest 97kg - İbrahim Çiftçi - Son 16 Turu / Çeyrek Final
19.15 Güreş - Kadınlar 76kg - Yasemin Adar
Serbest 97kg - İbrahim Çiftçi - Yarı Final
20.30 Güreş - Kadınlar 62kg - Nesrin Baş
Serbest 125kg - Taha Akgül - Bronz Madalya / FİNAL
Modern Pentatlon
10.30 / 14.30 Modern Pentatlon - Bireysel - İlke Özyüksel Mihrioğlu - Yarı
Final - (Binicilik / Eskrim Bonus Turu / 200m Serbest Yüzme / Atıcılık&Koşu)
18.30 Modern Pentatlon - Bireysel - Buğra Ünal FİNAL -
(Binicilik / Eskrim Bonus Turu / 200m Serbest Yüzme / Atıcılık&Koşu)
Taekwondo
10.00 Taekwondo - +67kg - Nafia Kuş Aydın
+80kg - Emre Kutalmış Ateşli - Son 16 Turu
15.30 Taekwondo - +67kg - Nafia Kuş Aydın
+80kg - Emre Kutalmış Ateşli - Çeyrek Final / Yarı Final
20:30 Taekwondo +67 kg - Nafia Kuş Aydın
+80 kg - Emre Kutalmış Ateşli - Bronz Madalya / Final
Voleybol
18:15 Kadınlar A Milli Takım / Bronz madalya
Türkiye - Süper Lig
19:15 Kasımpaşa - Konyaspor beIN Sports 2
21:45 Fenerbahçe - Adana Demirspor beIN Sports 1
21:45 Antalyaspor - Göztepe beIN Sports 2
Türkiye - TFF 1. Lig
19:15 İstanbulspor - Manisa FK beIN Sports MAX 1
19:15 Yeni Malatyaspor - Pendikspor beIN Sports MAX 2
21:45 Adanaspor - Esenler Erokspor beIN Sports MAX 2
21:45 Kocaelispor - Gençlerbirliği beIN Sports MAX 1