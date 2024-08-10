Bugün hangi maçlar var? 10 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Kaynak: Haber Merkezi
Bugün hangi maçlar var? 10 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Filenin Sultanları olimpiyatlarda madalya için sahaya çıkıyor Fenerbahçe Süper Lig'de Adana Demirspor'u ağılıyor. İşte günün programı...

Spor tutkunları ekran başına!

Bugün hangi maçlar var?

Hangi kanalda?

Saat kaçta?

Günün spor programı belli oldu.

Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, hangi kanalda?

Paris 2024 Olimpiyatları

09.00 Atletizm - Maraton - Kaan Kigen Özbilen - FİNAL

19.30 Atletizm - Cirit Atma - Eda Tuğsuz -

Yüksek Atlama - Alperen Acet – FİNAL

Güreş

12.00 Güreş - Kadınlar 76kg - Yasemin Adar

Serbest 97kg - İbrahim Çiftçi - Son 16 Turu / Çeyrek Final

19.15 Güreş - Kadınlar 76kg - Yasemin Adar

Serbest 97kg - İbrahim Çiftçi - Yarı Final

20.30 Güreş - Kadınlar 62kg - Nesrin Baş

Serbest 125kg - Taha Akgül - Bronz Madalya / FİNAL

Modern Pentatlon

10.30 / 14.30 Modern Pentatlon - Bireysel - İlke Özyüksel Mihrioğlu - Yarı

Final - (Binicilik / Eskrim Bonus Turu / 200m Serbest Yüzme / Atıcılık&Koşu)

18.30 Modern Pentatlon - Bireysel - Buğra Ünal FİNAL -

(Binicilik / Eskrim Bonus Turu / 200m Serbest Yüzme / Atıcılık&Koşu)

Taekwondo

10.00 Taekwondo - +67kg - Nafia Kuş Aydın

+80kg - Emre Kutalmış Ateşli - Son 16 Turu

15.30 Taekwondo - +67kg - Nafia Kuş Aydın

+80kg - Emre Kutalmış Ateşli - Çeyrek Final / Yarı Final

20:30 Taekwondo +67 kg - Nafia Kuş Aydın

+80 kg - Emre Kutalmış Ateşli - Bronz Madalya / Final

Voleybol

18:15 Kadınlar A Milli Takım / Bronz madalya

Türkiye - Süper Lig

19:15 Kasımpaşa - Konyaspor beIN Sports 2

21:45 Fenerbahçe - Adana Demirspor beIN Sports 1

21:45 Antalyaspor - Göztepe beIN Sports 2

Türkiye - TFF 1. Lig

19:15 İstanbulspor - Manisa FK beIN Sports MAX 1

19:15 Yeni Malatyaspor - Pendikspor beIN Sports MAX 2

21:45 Adanaspor - Esenler Erokspor beIN Sports MAX 2

21:45 Kocaelispor - Gençlerbirliği beIN Sports MAX 1

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