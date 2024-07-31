Bugün hangi maçlar var? 31 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

Spor tutkunları ekran başına!
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TRT Spor/09.00 Triatlon
12.00 Yüzme
14.30 Çin-Sırbistan
18.00 ABD-Sırbistan (voleybol)
22.00 ABD-Güney Sudan (basketbol)
TRT Spor Yıldız, Eurosport, Eurosport 2’den gün boyu canlı yayınlar.
15:00 Napoli - Brest
20:00 AZ Alkmaar- Le Havre
20:30 Feyenoord - Monaco
PARİS OLİMPİYATLARI KADINLAR
18:00 Japonya - Nijerya
18:00 Brezilya - İspanya
20:00 Zambiya - Almanya
20:00 Avustralya - ABD
22:00 Yeni Zelanda - Fransa
22:00 Kolombiya - Kanada