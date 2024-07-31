Bugün hangi maçlar var? 31 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün hangi maçlar var? 31 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

Paris Olimpiyatları'nda sporcularımız madalya için mücadele edecek.

Spor tutkunları ekran başına!

Bugün hangi maçlar var?

Hangi kanalda?

Saat kaçta?

Günün spor programı belli oldu.

TRT Spor/09.00 Triatlon

12.00 Yüzme

14.30 Çin-Sırbistan

18.00 ABD-Sırbistan (voleybol)

22.00 ABD-Güney Sudan (basketbol)

TRT Spor Yıldız, Eurosport, Eurosport 2’den gün boyu canlı yayınlar.

15:00 Napoli - Brest

20:00 AZ Alkmaar- Le Havre

20:30 Feyenoord - Monaco

PARİS OLİMPİYATLARI KADINLAR

18:00 Japonya - Nijerya

18:00 Brezilya - İspanya

20:00 Zambiya - Almanya

20:00 Avustralya - ABD

22:00 Yeni Zelanda - Fransa

22:00 Kolombiya - Kanada

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