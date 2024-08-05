Bugün hangi maçlar var? 5 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

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5 AĞUSTOS GÜNÜ MAÇLARI
13:00 | UEFA Şampiyonlar Ligi | Kura Çekimi | UEFA.tv
14:00 | UEFA Avrupa Ligi | Kura Çekimi | UEFA.tv
15:00 | UEFA Avrupa Konferans Ligi | Kura Çekimi | UEFA.tv
19:00 | Fas - İspanya | Paris 2024 Olimpiyatları Erkekler Yarı Final | TRT Spor, Eurosport 5
22:00 | Fransa - Mısır | Paris 2024 Olimpiyatları Erkekler Yarı Final | TRT Spor, Eurosport 5
22:00 | St. Johnstone - Aberdeen | İskoçya Premier Lig | S Sport Plus
OLİMPİYAT'TA PROGRAM
TRT Spor/09.00 Triatlon
11.05 Atletizm
16.00 Güreş
18.30 3X3 Basketbol
19.00 Fas-İspanya (futbol)
22.00 Fransa-Mısır (futbol)
TRT Spor Yıldız, Eurosport ve Eurosport 2’de gün boyu canlı yayınlar.