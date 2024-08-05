Bugün hangi maçlar var? 5 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün hangi maçlar var? 5 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Paris Olimpiyatları'nda sporcularımız madalya için mücadele edecek.

Spor tutkunları ekran başına!

Bugün hangi maçlar var?

Hangi kanalda?

Saat kaçta?

Günün spor programı belli oldu.

5 AĞUSTOS GÜNÜ MAÇLARI

13:00 | UEFA Şampiyonlar Ligi | Kura Çekimi | UEFA.tv

14:00 | UEFA Avrupa Ligi | Kura Çekimi | UEFA.tv

15:00 | UEFA Avrupa Konferans Ligi | Kura Çekimi | UEFA.tv

19:00 | Fas - İspanya | Paris 2024 Olimpiyatları Erkekler Yarı Final | TRT Spor, Eurosport 5

22:00 | Fransa - Mısır | Paris 2024 Olimpiyatları Erkekler Yarı Final | TRT Spor, Eurosport 5

22:00 | St. Johnstone - Aberdeen | İskoçya Premier Lig | S Sport Plus

OLİMPİYAT'TA PROGRAM

TRT Spor/09.00 Triatlon

11.05 Atletizm

16.00 Güreş

18.30 3X3 Basketbol

19.00 Fas-İspanya (futbol)

22.00 Fransa-Mısır (futbol)

TRT Spor Yıldız, Eurosport ve Eurosport 2’de gün boyu canlı yayınlar.

Son Haberler
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı Gündem
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Trump 'Seçildiğim gün yapacağım' dediği vaadinden vazgeçti. 'Elon Musk bana destek veriyor başka seçeneğim yok' dedi Dünya
Trump 'Seçildiğim gün yapacağım' dediği vaadinden vazgeçti. 'Elon Musk bana destek veriyor başka seçeneğim yok' dedi
Altın haftaya dalgalı başladı Ekonomi
Altın haftaya dalgalı başladı
Uyarıları dinlemedi boğuldu Gündem
Uyarıları dinlemedi boğuldu
15 yaşındaki kızına tecavüz eden market çalışanını başından vurdu Dünya
15 yaşındaki kızına tecavüz eden market çalışanını başından vurdu
Ölümle burun buruna gelen kadın yaşadığı dehşeti anlattı. Felç olup komaya girdiği hastaneden yürüyerek çıktı Sağlık
Ölümle burun buruna gelen kadın yaşadığı dehşeti anlattı. Felç olup komaya girdiği hastaneden yürüyerek çıktı
Van'da terör operasyonu Yerel Haberler
Van'da terör operasyonu