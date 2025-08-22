Bugün kabusu yaşayacağız. Uyarı üstüne uyarı yapıldı. Şehir şehir açıkladı

Türkiye, cuma günü etkili olacak sıcak hava dalgasıyla mücadele edecek. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, poyrazın etkisini yitirmesiyle sıcaklıkların hızla yükseleceğini belirtti. Marmara Bölgesi’nde poyrazın serinletici etkisi sona ererken, İstanbul’da sıcaklıklar 35-37 dereceye ulaşacak.

Ancak temmuz ayındaki aşırı sıcaklar kadar bunaltıcı bir hava beklenmiyor. Cumartesi günü sıcaklıklar düşüşe geçerek 28-29 dereceye gerileyecek. Trakya’da Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli’de termometreler 40 dereceyi gösterecek.

Ege’de Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla ve Denizli’de de sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşacak. İzmir’in iç kesimlerinde 41-42 derece hissedilecek. Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta sıcaklıklar 45 dereceyi aşacak.

Kıyı şeridinde ise Antalya, Mersin, Adana ve Hatay’da 33-34 derece olacak, ancak nem oranı yüzde 60’lara çıkarak bunaltıcı bir hava yaratacak. İç Anadolu’da Ankara, Eskişehir, Kütahya ve Afyon’da sıcaklıklar 33-34 derece civarında seyredecek. Cumartesi günü Çankırı, Çorum, Amasya gibi illerde 38 dereceye ulaşan sıcaklıklar, Ankara’da 36-37 derece olacak.

Pazar günü Marmara’da sıcaklıklar düşerken, Ege’de 4-5 derecelik bir serinleme yaşanacak. İç Anadolu’nun doğusunda Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat’ta 35 derece, Güneydoğu’da ise 45 dereceyi aşan sıcaklıklar görülecek. Ağustos ayının son 10 gününde yağış beklentisi sınırlı.

Adil Tek, pazartesi günü Trakya’da Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ’da kuvvetli yağışlar görüldüğünü, Kastamonu çevresinde de yağmur etkili olduğunu belirtti. Ancak çarşamba gününden itibaren yağışlar ülke genelinde azalacak, perşembe ve cuma günleri yağış beklenmiyor. Cumartesi günü Batı Karadeniz, Balıkesir ve Bursa’da, pazar günü ise Orta ve Doğu Karadeniz’de yağmur görülebilir.

Ege Bölgesi’nde, özellikle su sorunu yaşayan İzmir’de ise yakın zamanda yağış beklenmiyor. Yaz yağışları bu yıl ortalamanın çok altında kaldı. Adil Tek, vatandaşları sıcak hava dalgasına karşı dikkatli olmaya çağırırken, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmasını önerdi. Sıcaklıkların yüksek nemle birleşmesi, hissedilen sıcaklığı daha da artırabilir.