Üç ayların başlayacağı mübarek günlerde vatandaş Regaip kandilinin hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Peki, bugün kandil mi? 11 Ocak Perşembe ne kandili?

İslam alemi için önemli olan üç aylara girdiğimiz şu günlerde Regaip kandili Recep ayının ilk gününe denk geliyor. Regaip kandilinin hani güne denk geldiği ise merak konusu oldu.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Üç aylar 12 Ocak Cuma günü itibariyle başlıyor. İslam alemi için önem taşıyan üç aylar Recep ayı, Şaban ayı ve Ramazan ayı olarak devam edecek.

Üç aylarda 11 Ocak Perşembe günü de Regaip Kandili idrak edilecek.

Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe günüdür.

2024 KANDİL NE ZAMAN?

Üç ayların başlangıcında ilk kandil Regaip Kandili ile 11 Ocak 2024 Perşembe, bu gece gerçekleşecek.

Miraç Kandili 6 Şubat 2024 Salı günü, Berat Kandili ise 24 Şubat 2024 Pazartesi günü gerçekleşecek.