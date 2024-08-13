Bugün kimin maçı var? 13 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

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Fenerbahçe'nin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
13 AĞUSTOS 2024 MAÇ PROGRAMI
19:15 Al Hilal - Al Ahli Suudi Arabistan Süper Kupasi Yarı Final S Sport Plus
20:00 Fenerbahçe – Lille UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme EXXEN
20:00 Türkiye – Bulgaristan CEV U20 Kızlar Avrupa Şampiyonası European Voleyball Youtube
21:00 Litvanya – Türkiye FIBA U16 Avrupa Şampiyonası Son 16 FIBA TV
21:00 Ludogorets – Karabağ UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme CBC Sports
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