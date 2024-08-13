Bugün kimin maçı var? 13 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? 13 Ağustos 2024. Bugünkü maçlar

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turu geçmek için Lille karşısında! İşte günün programı

Spor tutkunları ekran başına!

Bugün hangi takımların maçı var?

Saat kaçta?

Günün spor programı belli oldu.

Fenerbahçe'nin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

13 AĞUSTOS 2024 MAÇ PROGRAMI

19:15 Al Hilal - Al Ahli Suudi Arabistan Süper Kupasi Yarı Final S Sport Plus

20:00 Fenerbahçe – Lille UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme EXXEN

20:00 Türkiye – Bulgaristan CEV U20 Kızlar Avrupa Şampiyonası European Voleyball Youtube

21:00 Litvanya – Türkiye FIBA U16 Avrupa Şampiyonası Son 16 FIBA TV

21:00 Ludogorets – Karabağ UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme CBC Sports

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