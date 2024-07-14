Bugün kimin maçı var? 14 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? 14 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

EURO 2024 ve Wimbledon'da final heyecanı. İşte günün programı

Spor tutkunları ekran başına!

Bugün kimin maçı var?

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Günün spor programı belli oldu.

14 TEMMUZ 2024 MAÇ PROGRAMI

14:00 Fransa – Sırbistan UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

14:00 Çekya – Almanya FIBA U20 Avrupa Şampiyonası FIBA TV

14:00 İzlanda – Karadağ FIBA U20 Avrupa Şampiyonası FIBA TV

16:00 C.Alcaraz - N.Djokovic Wimbledon Final TRT Spor Yıldız

16:30 Belçika – İspanya FIBA U20 Avrupa Şampiyonası FIBA TV

16:30 Sırbistan – Fransa FIBA U20 Avrupa Şampiyonası FIBA TV

19:00 Polonya – Yunanistan FIBA U20 Avrupa Şampiyonası FIBA TV

19:00 Slovenya – Litvanya FIBA U20 Avrupa Şampiyonası FIBA TV

21:30 Kuzey Makedonya – Türkiye FIBA U20 Avrupa Şampiyonası FIBA TV

21:30 İtalya – İsrail FIBA U20 Avrupa Şampiyonası FIBA TV

22:00 İspanya – İngiltere UEFA Euro 2024 Final TRT 1

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