Bugün kimin maçı var? 14 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

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14 TEMMUZ 2024 MAÇ PROGRAMI
14:00 Fransa – Sırbistan UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
14:00 Çekya – Almanya FIBA U20 Avrupa Şampiyonası FIBA TV
14:00 İzlanda – Karadağ FIBA U20 Avrupa Şampiyonası FIBA TV
16:00 C.Alcaraz - N.Djokovic Wimbledon Final TRT Spor Yıldız
16:30 Belçika – İspanya FIBA U20 Avrupa Şampiyonası FIBA TV
16:30 Sırbistan – Fransa FIBA U20 Avrupa Şampiyonası FIBA TV
19:00 Polonya – Yunanistan FIBA U20 Avrupa Şampiyonası FIBA TV
19:00 Slovenya – Litvanya FIBA U20 Avrupa Şampiyonası FIBA TV
21:30 Kuzey Makedonya – Türkiye FIBA U20 Avrupa Şampiyonası FIBA TV
21:30 İtalya – İsrail FIBA U20 Avrupa Şampiyonası FIBA TV
22:00 İspanya – İngiltere UEFA Euro 2024 Final TRT 1