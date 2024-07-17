Bugün kimin maçı var? 17 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

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17 TEMMUZ MAÇ PROGRAMI:
14:00 Sırbistan – İngiltere UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
18:00 Litvanya – Fransa UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası UEFA.tv
18:30 Beşiktaş - Shakhtar Donetsk Hazırlık Maçı EXXEN
19:00 Erzgebirge Aue - B.Dortmund Hazırlık Maçı Borussia Dortmund Youtube
19:00 Salzburg – Rijeka Hazırlık Maçı Salzburg Youtube
19:30 Club Brugge - Norwich City Hazırlık Maçı Club Brugge Youtube
20:30 KAA Gent – Lille Hazırlık Maçı Lille Youtube
21:30 Litvanya – Türkiye FIBA U20 Avrupa Şampiyonası Son 16 S Sport
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