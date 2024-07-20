Bugün kimin maçı var? 20 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? 20 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

Beşiktaş ve milli takımımız sahaya çıkıyor. İşte günün programı.

Spor tutkunları ekran başına!

Bugün kimin maçı var?

Hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var.

Günün spor programı belli oldu.

Beşiktaş'ın maçı hangi kanalda?

20 TEMMUZ SPOR EKRANI:

14:00 Anderlecht – Wolfsburg Hazırlık Maçı Anderlecht Youtube

15:00 Stuttgart - Fortuna Sittard Hazırlık Maçı Stuttgart Youtube

16:30 Karadağ – Türkiye FIBA U20 Avrupa Şampiyonası 13.lük FIBA TV

18:00 İngiltere – Fransa UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

18:00 Sırbistan – Litvanya UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası

19:00 Beşiktaş – Grazer Hazırlık Maçı TV8,5

İlgili Haberler
FIFA ve UEFA'dan Hacıosmanoğlu hamlesi
Mecnun Otyakmaz veda etti
Mecnun Otyakmaz veda etti
Ali Koç En-Nesyri'yi açıkladı
Ali Koç En-Nesyri'yi açıkladı
Son Haberler
Galatasaray'da Yunus Akgün depremi Spor
Galatasaray'da Yunus Akgün depremi
Türkiye'nin işsizlik oranı en düşük ili belli oldu Gündem
Türkiye'nin işsizlik oranı en düşük ili belli oldu
Kömürün çuvalı bile tanıdığa gitti! 1.000.000 liraya satıldı Ekonomi
Kömürün çuvalı bile tanıdığa gitti! 1.000.000 liraya satıldı
14 hayvan telef oldu. 1 kişi de yaralandı Gündem
14 hayvan telef oldu. 1 kişi de yaralandı
Serada ilk hasat yapıldı. 150 ton rekolte elde edildi Yaşam
Serada ilk hasat yapıldı. 150 ton rekolte elde edildi
Komünist Parti Başkanı öldü Dünya
Komünist Parti Başkanı öldü
Merkez Bankası'ndan kritik banka hesabı kararı Ekonomi
Merkez Bankası'ndan kritik banka hesabı kararı