Bugün kimin maçı var? 20 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

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Beşiktaş'ın maçı hangi kanalda?
20 TEMMUZ SPOR EKRANI:
14:00 Anderlecht – Wolfsburg Hazırlık Maçı Anderlecht Youtube
15:00 Stuttgart - Fortuna Sittard Hazırlık Maçı Stuttgart Youtube
16:30 Karadağ – Türkiye FIBA U20 Avrupa Şampiyonası 13.lük FIBA TV
18:00 İngiltere – Fransa UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
18:00 Sırbistan – Litvanya UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
19:00 Beşiktaş – Grazer Hazırlık Maçı TV8,5
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