Bugün kimin maçı var? 24 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? 24 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Lecce karşısında sahaya çıkıyor.

Spor tutkunları ekran başına!

Bugün kimin maçı var?

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Galatasaray'ın maçı hangi kanalda?

Galatasaray'ın maçı ne zaman?

24 TEMMUZ SPOR EKRANI:

14:00 İngiltere – İspanya UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Yarı Final UEFA.tv

17:30 Wolfsburg – Lille Hazırlık Maçı Wolfsburg Youtube

18:00 Hollanda – Fransa UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Yarı Final

19:00 St.Pauli – Lyon Hazırlık Maçı St. Pauli Youtube

19:30 Twente - Schalke 04 Hazırlık Maçı Schalke 04 Youtube

20:30 Galatasaray – Lecce Summer Series Upper Avusturya Spor Smart

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