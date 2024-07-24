Bugün kimin maçı var? 24 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

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24 TEMMUZ SPOR EKRANI:
14:00 İngiltere – İspanya UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Yarı Final UEFA.tv
17:30 Wolfsburg – Lille Hazırlık Maçı Wolfsburg Youtube
18:00 Hollanda – Fransa UEFA U19 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Yarı Final
19:00 St.Pauli – Lyon Hazırlık Maçı St. Pauli Youtube
19:30 Twente - Schalke 04 Hazırlık Maçı Schalke 04 Youtube
20:30 Galatasaray – Lecce Summer Series Upper Avusturya Spor Smart
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