Bugün kimin maçı var? 28 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? 28 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

Paris 2024 heyecanı sürüyor. Canlı müsabakalar hangi kanalda?

Spor tutkunları ekran başına!

Bugün kimin maçı var?

Hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var?

Olimpiyatlarda yarışan sporcularımızın maçları ne zaman?

beIN 4/16.00 Formula 1 Belçika GP’si

TRT Spor/21.00 İspanya-Fransa U 19 Avrupa Futbol Şampiyonası final maçı

İŞTE OLİMPİYAT EKRANI

TRT Spor/10.00 İtalya-Dominik (voleybol)

12.00) Yüzme

14.30 İspanya-Çin (basketbol)

18.15 Sırbistan-ABD (basketbol)

TRT Spor Yıldız/10.00 Gün boyu canlı yayınlar yapılacak.

Eurosport/09.25 Badminton

10.30 Atıcılık

12.30 Yüzme

14.00 Voleybol Polonya-Japonya

16.30 Bisiklet

18.35 Kano

20.00 Eskrim

21.15 Yüzme

Eurosport 2/11.30 Plaj voleybolu

13.00 Kaykay

14.45 Dağ bisikleti

TÜRK SPORCULARIN PROGRAMI:

JUDO/11.00: Muhammed Demirel.

BADMİNTON/12.00: Neslihan Yiğit Arın.

YÜZME/12.43: Berke Saka.

YELKEN/13.00: Merve Vatan

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