Bugün kimin maçı var? 28 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

Spor tutkunları ekran başına!
Bugün kimin maçı var?
Hangi kanalda?
Bugün hangi maçlar var?
Olimpiyatlarda yarışan sporcularımızın maçları ne zaman?
beIN 4/16.00 Formula 1 Belçika GP’si
TRT Spor/21.00 İspanya-Fransa U 19 Avrupa Futbol Şampiyonası final maçı
İŞTE OLİMPİYAT EKRANI
TRT Spor/10.00 İtalya-Dominik (voleybol)
12.00) Yüzme
14.30 İspanya-Çin (basketbol)
18.15 Sırbistan-ABD (basketbol)
TRT Spor Yıldız/10.00 Gün boyu canlı yayınlar yapılacak.
Eurosport/09.25 Badminton
10.30 Atıcılık
12.30 Yüzme
14.00 Voleybol Polonya-Japonya
16.30 Bisiklet
18.35 Kano
20.00 Eskrim
21.15 Yüzme
Eurosport 2/11.30 Plaj voleybolu
13.00 Kaykay
14.45 Dağ bisikleti
TÜRK SPORCULARIN PROGRAMI:
JUDO/11.00: Muhammed Demirel.
BADMİNTON/12.00: Neslihan Yiğit Arın.
YÜZME/12.43: Berke Saka.
YELKEN/13.00: Merve Vatan