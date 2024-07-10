Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 10 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

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10 TEMMUZ 2024 MAÇ PROGRAMI
11:30 Nice - FC Lausanne Hazırlık Maçı Nice Youtube
13:00 İsveç – Slovenya FIBA U20 Kadinlar Avrupa Şampiyonasi Son 16 FIBA TV
13:00 Almanya – Finlandiya FIBA U20 Kadinlar Avrupa Şampiyonasi Son 16 FIBA TV
15:00 Schalke 04 – Midtjylland Hazırlık Maçı Schalke 04 Youtube
15:30 Fransa – Karadağ FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Son 16 FIBA TV
15:30 Türkiye – İsrail FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Son 16 FIBA TV
18:00 Macaristan – Polonya FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Son 16 FIBA TV
18:00 İspanya – Letonya FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Son 16 FIBA TV
20:00 Fenerbahçe - Hajduk Split Hazırlık Maçı S Sport Plus
22:00 Hollanda – İngiltere UEFA Euro 2024 Yarı Final TRT 1