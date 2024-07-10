Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 10 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 10 Temmuz 2024. Bugünkü maçlar

EURO 2024'te son yarı final maçı oynanıyor. Fenerbahçe hazırlık maçı için sahaya çıkıyor.

Bugün hangi takımın maçı var?

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10 TEMMUZ 2024 MAÇ PROGRAMI

11:30 Nice - FC Lausanne Hazırlık Maçı Nice Youtube

13:00 İsveç – Slovenya FIBA U20 Kadinlar Avrupa Şampiyonasi Son 16 FIBA TV

13:00 Almanya – Finlandiya FIBA U20 Kadinlar Avrupa Şampiyonasi Son 16 FIBA TV

15:00 Schalke 04 – Midtjylland Hazırlık Maçı Schalke 04 Youtube

15:30 Fransa – Karadağ FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Son 16 FIBA TV

15:30 Türkiye – İsrail FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Son 16 FIBA TV

18:00 Macaristan – Polonya FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Son 16 FIBA TV

18:00 İspanya – Letonya FIBA U20 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Son 16 FIBA TV

20:00 Fenerbahçe - Hajduk Split Hazırlık Maçı S Sport Plus

22:00 Hollanda – İngiltere UEFA Euro 2024 Yarı Final TRT 1

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