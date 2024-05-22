Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 22 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar

Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 22 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar
Avrupa ve Türkiye'de nefes kesen maçlar... İşte bugünün programı

Spor tutkunları ekran başına.

Bugün hangi takımın maçı var?

Hangi kanalda?

Günün programı belli oldu...

22 MAYIS 2024 PROGRAMI:

15:30 Iğdırspor – Kastamonuspor TFF 2. Lig Play-Off TFF Youtube

15:30 1461 Trabzon – Vanspor TFF 2. Lig Play-Off TFF Youtube

17:00 Hollanda – Slovenya Voleybol Erkekler Milletler Ligi TRT Spor

19:00 N.Djokovic - Y.Hanfmann ATP Cenevre S Sport Plus

20:00 ABD – Polonya Voleybol Erkekler Milletler Ligi TRT Spor Yıldız

22:00 Atalanta - Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi Final TV8,5

23:30 Almanya – İtalya Voleybol Erkekler Milletler Ligi TRT Spor Yıldız

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