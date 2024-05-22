Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 22 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar

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22 MAYIS 2024 PROGRAMI:
15:30 Iğdırspor – Kastamonuspor TFF 2. Lig Play-Off TFF Youtube
15:30 1461 Trabzon – Vanspor TFF 2. Lig Play-Off TFF Youtube
17:00 Hollanda – Slovenya Voleybol Erkekler Milletler Ligi TRT Spor
19:00 N.Djokovic - Y.Hanfmann ATP Cenevre S Sport Plus
20:00 ABD – Polonya Voleybol Erkekler Milletler Ligi TRT Spor Yıldız
22:00 Atalanta - Bayer Leverkusen UEFA Avrupa Ligi Final TV8,5
23:30 Almanya – İtalya Voleybol Erkekler Milletler Ligi TRT Spor Yıldız
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