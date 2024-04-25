Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 25 Nisan 2024. Bügünkü maçlar

Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 25 Nisan 2024. Bügünkü maçlar
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ederken Avrupa Ligleri'nde de birbirinden çekişmeli maçlar dikkat çekiyor.

Spor severler tuttukları takımların maçlarını merak ediyor.

Bugün hangi maç hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

Futbolda günün programı belli oldu.

Spor ekranında canlı yayınlacak maçların listesi açıklandı.

İŞTE 25 NİSAN 2024 MAÇ PROGRAMI

12:00 S Sport Plus ATP Madrid (Tenis)

14:30 TRT Spor Türkiye Bisiklet Turu

15:00 Eurosport Snooker Dünya Şampiyonası (Diğer)

16:30 Eurosport 2 Romandie Bisiklet Turu (Diğer)

19:45 Heerenveen - PSV Eindhoven (Futbol)

20:45 Snooker Dünya Şampiyonası (Diğer)

21:00 Udinese - Roma (Futbol)

21:15 Panathinaikos - M. Tel-Aviv (Basketbol)

21:30 Antwerp - U.S Gilloise (Futbol)

22:00 Go Ahead - Feyenoord (Futbol)

22:00 Real Madrid - Baskonia (Basketbol)

22:00 Brighton - Manchester City (Futbol)

22:30 Golf Classic of New Orleans (Diğer)

02:00 Orlando Magic - Cleveland Cavaliers (Basketbol)

05:00 LA Lakers - Denver Nuggets (Basketbol)

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