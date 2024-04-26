Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 26 Nisan 2024. Bügünkü maçlar

Spor severler tuttukları takımların maçlarını merak ediyor.
Bugün hangi maç hangi kanalda?
Bugün kimin maçı var?
Futbolda günün programı belli oldu.
Spor ekranında canlı yayınlacak maçların listesi açıklandı.
İŞTE 26 NİSAN 2024 MAÇ PROGRAMI
12:45 Brisbane Roar - Adelaide United Avustralya A Ligi A-Leagues Youtube
17:00 Özbekistan - Suudi Arabistan AFC U23 Şampiyonası Çeyrek Final Spor SmartSmart Spor HD
18:00 Kolkheti 1913 - Samtredia Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
18:00 Al Hilal - Al Fateh Suudi Arabistan Pro Lig S Sport PlusTV 8 Buçuk Exxen
19:30 Hertha Berlin - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4Tivibu Spor 4beIN Sports Tod TV
19:30 St.Pauli - Hansa Rostock Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3Tivibu Spor 3beIN Sports Tod TV
20:00 Dinamo Tiflis - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube
20:00 Adana Demirspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 Bein Sports beIN Connect
20:30 Irak - Vietnam AFC U23 Şampiyonası Çeyrek Final Spor Smart Smart Spor HD
21:00 Al Ittihad - Al Shabab Suudi Arabistan Süper Kupası Yayın Yok
21:30 Bochum - Hoffenheim Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Tivibu Spor 2 beIN Sports Tod TV
22:00 Real Sociedad - Real Madrid İspanya La Liga S Sport Plus S Sport