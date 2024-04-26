Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 26 Nisan 2024. Bügünkü maçlar

Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 26 Nisan 2024. Bügünkü maçlar
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ederken Avrupa Ligleri'nde de birbirinden çekişmeli maçlar dikkat çekiyor.

Spor severler tuttukları takımların maçlarını merak ediyor.

Bugün hangi maç hangi kanalda?

Bugün kimin maçı var?

Futbolda günün programı belli oldu.

Spor ekranında canlı yayınlacak maçların listesi açıklandı.

İŞTE 26 NİSAN 2024 MAÇ PROGRAMI

12:45 Brisbane Roar - Adelaide United Avustralya A Ligi A-Leagues Youtube

17:00 Özbekistan - Suudi Arabistan AFC U23 Şampiyonası Çeyrek Final Spor SmartSmart Spor HD

18:00 Kolkheti 1913 - Samtredia Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

18:00 Al Hilal - Al Fateh Suudi Arabistan Pro Lig S Sport PlusTV 8 Buçuk Exxen

19:30 Hertha Berlin - Hannover 96 Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 4Tivibu Spor 4beIN Sports Tod TV

19:30 St.Pauli - Hansa Rostock Almanya Bundesliga 2 Bein Sports 3Tivibu Spor 3beIN Sports Tod TV

20:00 Dinamo Tiflis - Telavi Gürcistan Erovnuli Liga Gürcistan Erovmuli Liga Youtube

20:00 Adana Demirspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 Bein Sports beIN Connect

20:30 Irak - Vietnam AFC U23 Şampiyonası Çeyrek Final Spor Smart Smart Spor HD

21:00 Al Ittihad - Al Shabab Suudi Arabistan Süper Kupası Yayın Yok

21:30 Bochum - Hoffenheim Almanya Bundesliga Bein Sports 4 Tivibu Spor 2 beIN Sports Tod TV

22:00 Real Sociedad - Real Madrid İspanya La Liga S Sport Plus S Sport

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