Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 28 Haziran 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 28 Haziran 2024. Bugünkü maçlar

EURO 2024'te gruplar sona erdi. Kulüpler hazırlık maçları için sahaya inmeye başladı

Spor tutkunları ekran başına!

Bugün hangi takımın maçı var?

Saat kaçta?

Hangi kanalda?

Şifresiz mi?

28 HAZİRAN 2024 MAÇ PROGRAMI

12:30 AZ Alkmaar – AEK Hazırlık Maçı AZ Alkmaar Youtube

18:00 İtalya – Fransa Voleybol Erkekler Milletler Ligi Çeyrek Final TRT Spor Yıldız

19:30 Weiz - Sturm Graz Hazırlık Maçı SKSturm.tv Youtube

20:00 Twente – Motherwell Hazırlık Maçı Twente Youtube

20:00 Oedt - LASK Linz Hazırlık Maçı LASK Linz Youtube

20:30 Breitenrain - Young Boys Hazırlık Maçı Young Boys Youtube

21:00 Slovenya – Arjantin Voleybol Erkekler Milletler Ligi Çeyrek Final TRT Spor Yıldız

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