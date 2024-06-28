Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 28 Haziran 2024. Bugünkü maçlar

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28 HAZİRAN 2024 MAÇ PROGRAMI
12:30 AZ Alkmaar – AEK Hazırlık Maçı AZ Alkmaar Youtube
18:00 İtalya – Fransa Voleybol Erkekler Milletler Ligi Çeyrek Final TRT Spor Yıldız
19:30 Weiz - Sturm Graz Hazırlık Maçı SKSturm.tv Youtube
20:00 Twente – Motherwell Hazırlık Maçı Twente Youtube
20:00 Oedt - LASK Linz Hazırlık Maçı LASK Linz Youtube
20:30 Breitenrain - Young Boys Hazırlık Maçı Young Boys Youtube
21:00 Slovenya – Arjantin Voleybol Erkekler Milletler Ligi Çeyrek Final TRT Spor Yıldız
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