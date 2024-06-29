Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 29 Haziran 2024. Bugünkü maçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 29 Haziran 2024. Bugünkü maçlar

EURO 2024 kaldığı yerden devam ediyor Fenerbahçe ilk hazırlık maçına çıkıyor.

Spor tutkunları ekran başına!

Bugün hangi takımın maçı var?

Saat kaçta?

Hangi kanalda?

Şifresiz mi?

29 HAZİRAN 2024 MAÇ PROGRAMI

10:30 Fenerbahçe – Petrolul Hazırlık Maçı Fenerbahçe Youtube

18:00 Polonya – Fransa Voleybol Erkekler Milletler Ligi Yarı Final TRT Spor Yıldız

19:00 İsviçre – İtalya UEFA Euro 2024 Son 16 TRT 1

20:00 Türkiye - Yeni Zelanda FIBA U17 Dünya Kupasi S Sport Plus

21:00 Slovenya – Japonya Voleybol Erkekler Milletler Ligi Yarı Final TRT Spor Yıldız

22:00 Almanya – Danimarka UEFA Euro 2024 Son 16 TRT 1

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