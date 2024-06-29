Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 29 Haziran 2024. Bugünkü maçlar

Spor tutkunları ekran başına!
Bugün hangi takımın maçı var?
Saat kaçta?
Hangi kanalda?
Şifresiz mi?
29 HAZİRAN 2024 MAÇ PROGRAMI
10:30 Fenerbahçe – Petrolul Hazırlık Maçı Fenerbahçe Youtube
18:00 Polonya – Fransa Voleybol Erkekler Milletler Ligi Yarı Final TRT Spor Yıldız
19:00 İsviçre – İtalya UEFA Euro 2024 Son 16 TRT 1
20:00 Türkiye - Yeni Zelanda FIBA U17 Dünya Kupasi S Sport Plus
21:00 Slovenya – Japonya Voleybol Erkekler Milletler Ligi Yarı Final TRT Spor Yıldız
22:00 Almanya – Danimarka UEFA Euro 2024 Son 16 TRT 1
İlgili Haberler