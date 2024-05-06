Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 6 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar

Kaynak: Haber Merkezi
Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 6 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar
Taraftarlar tuttukları takımın maçlarının hangi kanalda olduklarını merak ediyor. İşte TV'de spor ekranı.

Spor tutkunları ekran başına

Bugün hangi maç hangi kanalda?

Bugün hangi takımın maçı var?

Futbolda ve basketbolda günün programı belli oldu.

Spor ekranında canlı yayınlanacak maçların listesi açıklandı.

6 MAYIS 2024 MAÇ PORGRAMI

Süper Lig

20:00 Konyaspor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)

20:00 Antalyaspor - Pendikspor (beIN Sports 2)

Premier Lig

22:00 Crystal Palace - Manchester United

Serie A

19:00 Salernitana - Atalanta

21:45 Udinese - Napoli

Ligue 1

22:00 Lille - Lyon

Pro Lig

21:00 Al Ahli Jeddah - Al Hilal Riyadh

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