Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 6 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar

Spor tutkunları ekran başına
Bugün hangi maç hangi kanalda?
Bugün hangi takımın maçı var?
Futbolda ve basketbolda günün programı belli oldu.
Spor ekranında canlı yayınlanacak maçların listesi açıklandı.
6 MAYIS 2024 MAÇ PORGRAMI
Süper Lig
20:00 Konyaspor - Fenerbahçe (beIN Sports 1)
20:00 Antalyaspor - Pendikspor (beIN Sports 2)
Premier Lig
22:00 Crystal Palace - Manchester United
Serie A
19:00 Salernitana - Atalanta
21:45 Udinese - Napoli
Ligue 1
22:00 Lille - Lyon
Pro Lig
21:00 Al Ahli Jeddah - Al Hilal Riyadh
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