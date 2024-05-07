Bugün kimin maçı var? Hangi kanalda? 7 Mayıs 2024. Bugünkü maçlar

Spor tutkunları ekran başına
Bugün hangi maç hangi kanalda?
Futbolda ve basketbolda nefes kesen maçlar.
Bugün hangi takımın maçı var?
Hangi maç hangi kanalda?
Spor ekranında canlı yayınlanacak maçların listesi açıklandı.
7 MAYIS 2024 PROGRAMI
19:30 Osnabruck - Schalke 04 Almanya Bundesliga 2 Tivubu Spor 3
20:30 Beşiktaş – Ankaragücü Ziraat Türkiye Kupasi ZTK Atv
21:15 Panathinaikos - Maccabi Playtika THY Euroleague Play-Off Çeyrek Final S Sport
22:00 PSG – Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final TV8,5
22:00 APR – Douanes Basketbol Afrika Ligi NBA TV
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