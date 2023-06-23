Bugün ödenecek. Bayram nedeniyle engelli ve yaşlı aylıkları öne çekildi

Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kurban Bayramı nedeniyle engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri bugün yapılacağını açıkladı

Bugün ödenecek. Bayram nedeniyle engelli ve yaşlı aylıkları öne çekildi

Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri bugün yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli ve yaşlı aylığı ödemelerinin erkene çekildiğini açıkladı.

Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını duyurdu. Bakanın açıklamasına göre 1,4 milyon vatandaşa ödeme yapılacak. 1,5 milyar lirası yaşlığı aylığı, 1,2 milyar lirası ise engelli aylığı olmak üzere toplam 2,7 milyar lira ödeme yapılacak.

Göktaş, “Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarının ödemesini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıyoruz. Böylece toplamda 2,7 milyar TL ödeme yapmış olacağız” dedi

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