Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir atasözünün anlamı nedir?

Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

KAYNAK: Haber Merkezi
Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir atasözünün anlamı nedir?

Bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bugün ayağımıza gelmiş olan kazançla yarın gelmesi ihtiyami bulunan daha büyük bir kazanç arasında bir seçme yapmak gerekirse, bugünkünü tercih etmek doğrudur. Çünkü bu gerçekleşmiştir.

Öteki ise türlü engellerle gerçekleşmeyebilir.

BUGÜNKÜ TAVUK YARINKİ KAZDAN İYİDİR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Hasan bey gelirken tüm dosyaları getireceğini söyledi ama biz yine de bir elimizdeki gözden geçirelim, bugünkü tavuk yarınki kazdan iyidir.

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