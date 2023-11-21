Bugünün işini yarına bırakma atasözünün anlamı nedir?

Bugünün işini yarına bırakma atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Yaşadığımız her günün kendine özgü problemleri, sıkıntıları vardır. İş ise herşeye rağmen yapmanız gereken bir yükümlülüktür.

Bugün yapılması gereken bir işi ertesi güne bırakmanın türlü sakıncaları vardır: Yarın daha önemli bir iş çıkabilir ve bugünkü işten önce onun yapılması gerekir. Bundan dolayı bugünkü iş yine kalır. Yada yarın çıkacak başka işte bugünküne ekleneceğinden hepsini yapmaya vakit yetmez.

BUGÜNÜN İŞİNİ YARINA BIRAKMA ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

Sınavlar gelmez diye düşünme o an sıkışır hiçbir şey yapamazsın, bugünün işini yarına bırakma.