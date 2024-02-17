Buket Aydın bomba transferi patlattı. Ünlü televizyonda program yapacak

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Buket Aydın bomba transferi patlattı. Ünlü televizyonda program yapacak
Gaziantep merkezli GRT TV’de haber sunucusu Buket Aydın program yapacak. İşte yayın yapacağı ilk tarih..

Haber sunucusu Buket Aydın Gaziantep merkezli GRT’te yayın hayatına başlıyor.

Ünlü haber sunucusu Buket Aydın, GRT'deki programlarına başlıyor.Gelecek haft Aydın, programlarına başlayacak.

Buket Aydın, GRT'de her Salı günü GRT ekranlarından canlı olarak yayınlanacak olan "Buket Aydın'la Gündem Özel" programını sunacak.

PROGRAM SAATİ VE GÜNÜ DE BELLİ OLDU

Gaziantep'in uydu üzerinden yayın yapan tek kanalı olan GRT'de programlarına başlayacak olan Buket Aydın, ekonomi ve siyaset dünyasının başarılı isimlerini konuk edecek.

Aydın'ın sunacağı "Buket Aydın'la Gündem Özel" programı her salı günü saat 20.30'da başlayacak.

Öte yandan Aydın’ın Haberet’te de sunuculuk yaptığı biliniyor.

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SKANDALLARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Aydın Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalmıştı.

Daha sonra ise 'hesap ödeme' videosu sonrası Şahan Gökbakar ile girdiği polemikle gündemi sarsmıştı.

Ayrıca Aydın’ın güzellik merkezi açacağı da iddia edilmişti.

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