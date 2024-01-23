Buket Aydın erkek tercihini açıkladı. ‘Parasız erkekle birlikte olmam’ dedi

Son dönemde yaptığı çıkışlarla sık sık gündem olan Buket Aydın, bu sefer de bir erkekte aradığı ekonomik kriterleri açıkladı.

ERKEK TERCİHİNİ AÇIKLADI

Kadın-erkek ilişkileri hakkında yorumlarda bulunan Aydın, ekonomik durumu kötü olan biriyle asla birlikte olamayacağını söylerken, ‘Davul bile dengi dengine’ dedi.

Bulunulan ortamda hesabı erkeğin ödemesi gerektiğini savunan Aydın, "Ben hesap ödemem. Beni yemeğe çıkaran bir zahmet hesabı ödeyecek. Bir yemek ısmarlayamıyorsan benimle yemeğe çıkmayacaksın" ifadelerini kullandı.

'ERKEK SENİN HESABINI ÖDEYECEK'

Aydın yaptığı konuşmada, ‘‘Hayatım boyunca erkek arkadaşım, sevgilim, kocam her neyse doğum günü hariç benden çöp bir hediye bile göremez. Doğum günüdür, yılbaşıdır alınması gerekir tabi ki alırım ama onun haricinde yapılan her şey de çok yanlış buluyorum.

Çünkü ister istemez kendini kullandırma aşamasına kendi kendini getirip sokuyorsun. Erkek seni bir yere götürdüyse senin hesabını ödeyecektir. Bu erkekliğin doğasından gelir. Şöyle bir şey yok ben kadınım ben öderim. Ben kesinlikle böyle bir şey düşünmüyorum. Herhangi bir erkeğin hesabını ödemem.

Normal arkadaşım bile olsa beni yemeğe götürmesin kardeşim. Zaten bana bir yemek ısmarlayamıyorsa benimle aynı statüde, aynı bakış hizasında değildir, benimle de yemek yemesin çok rica ediyorum. Durumu kötü biriyle olmaz mısın bilmem ne.

Bunlar hep yalandır. Davul bile dengi dengine çalar. Herkesin kendine ait bir hayat statüsü var ve o hayat statüsüne uygun bireyleri seçerseniz mutlu olursunuz. Kendinizin altında veya kendinizin çok çok üzerinde biriyle mutlu olmazsınız’’ dedi.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ YORUM YAPTI

Öte yandan Buket Aydın ile Özgür Demirtaş arasındaki polemik de devam ediyor. Daha önce Aydın’ın kullandığı ‘Patronumun kredi kartını kullanıyorum’ sözleri çok konuşulmuştu.

Buket Aydın, ekonomist Özgür Demirtaş'ın Mikonos tatilinden yaptığı paylaşımı alıntılayarak, "Hiç Çeşme'ye gitmemiş herhalde" yorumunda bulununca ortalık karışmıştı. Demirtaş, Aydın’a cevap olarak ise "Kredi kartım bana ait" ifadelerini kullanmıştı.

Buket Aydın’ın ‘Parasız erkekle birlikte olmam’ ifadeleri üzerine ise Özgür Demirtaş Muhbir isimli sosyal medya hesabının haberini alıntılayarak, açıklamaların altına kredi kartı başvurusu ekledi. Demirtaş, "Link" ekledim dedi.

Böylece ikili arasında geçmişte yaşanan polemikte yeni bir perdenin de başlayacağı yorumları yapıldı. Demirtaş'ın Aydın'a verdiği yanıt da en az Aydın’ın sözleri kadar sosyal medyada gündem oldu.