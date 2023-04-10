AKP'li eski vekil Buket Aydın'ın maaşıyla saati kaç ayda alabileceğini açıkladı

Odatv'nin haberine göre, Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan sunucu Buket Aydın, son olarak, "Erdoğan'a düşmanlık yapacaksınız diye gözünüze perde inmiş. Erdoğan gitsin de gerekirse HDP gelsin, gerekirse özerklik verelim, FETÖ'cüler gelsin..." yorumuyla sosyal medyada tepki çekmişti.

Aydın'ın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı. Rolex marka saatin fiyatının 130 bin dolar (2 milyon 503 bin TL) olduğu öne sürüldü.

SAATİ ÇAKMA MI

Gerçek Gündem'in ulaştığı bir lüks saat satıcısı, "Bu kesinlikle çakma bir saat değil. Bir kere o tip saatlerin renkleri bu kadar parlak olmaz. Dahası, bu tür lüks saatlerin çakmalarını takanlar onun anlaşılmaması için mümkün mertebe saklamaya çalışırlar. Burada vücut dili de o saatin hakiki bir Rolex olduğunu gösteriyor. Fiyatı da 60 bin dolar civarında" yorumunda bulundu.

"5 YILDA ALABİLİR"

Saatin fiyatının 2 milyon 500 bin TL olduğunu söyleyen AKP'li eski vekil Feyzi İşbaşaran yaptığı paylaşımında, "Bir haber sunucusu, en düşük 20 bin TL alıyor,100 bin TL alan da var. Ortalaması 40 bin TL. Buket Aydın’ın kolundaki saat 2 milyon 500 bin TL. Yani hiç yemese içmese böyle bir saati 5 yılda alabilir. Görünen bu saat, başka neler var bilmiyoruz. Şimdi bu…" ifadelerini kullandı.