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Burcu Özberk'in kuşu kaçtı. Bulana para ödülü verecek

Kanal D’deki ‘Kraliçe’ ile ekrana gelmeye hazırlanan Burcu Özberk'in çok sevdiği papağanı evden kaçtı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 09:25
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Bulana para ödülü verecek! Burcu Özberk'in kuşu kaçtı

Burcu Özberk'in kuşu kaçtı. Bulana para ödülü verecek
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Ünlü oyuncu Burcu Özberk'in çok sevdiği papağanı Lucy evden kaçtı.

Oyuncu, yaptığı duyuruda "Dünyalar güzeli kızım balkondan uçmuş. Suadiye ve çevresinde görenler lütfen bana mesaj atabilir mi?" dedi. 


Ayrıca Lucy'i bulana para ödülü verileceğini de belirtti. 

Geçtiğimiz günlerde Burcu Özberk, afet bölgesinde bazı fotoğraf ve videolara acıklı fon müzikleri eklenmesine tepki göstermişti.

Burcu Özberk, sosyal medya sayfasından bir gönderi paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı: 
"Hemen fotoğrafların videoların altına acıklı müzikler koyarak yaşanan felaketi normalleştirmeyin. Yıkılan evlerden çekilen fotoğrafları kolajlayıp, saçma sapan paylaşmayın! Depremzedeler hâlâ aç, susuz, hasta, korkuyor. Kalacak yerleri yok. Sosyal medyayı bir süre sadece yardım aracı ve iletişim aracı olarak kullanalım. Düşüncelerimiz, duygularımız bize kalsın bir süre, ne olacak?"

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