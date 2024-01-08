Bulaşık makinesi kullanılırken dikkat! Yapılan bu hata ölüm saçıyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Rukiye Selçuk
Bulaşık makinesi kullanılırken dikkat! Yapılan bu hata ölüm saçıyor
Uzmanlar bulaşık makinesi deterjanlarının bağışıklık sistemini bozduğunu açıklayarak kanser uyarısı yaptı.

Bulaşık makinesi deterjanlarının bağışıklık sistemini bozduğu bildirildi. Bu konuda uyarıda bulunan uyarılarda bulunan uzmanlar, parlatıcılardaki kimyasalların bağırsaklara zarar verdiğini ve kanser riskini artırdığını açıkladı. Yaptığı araştırmaların da bunu doğrulaması dikkat çekti.

Bulaşık makinesi kullananlara deterjan kalıntılarını azaltmak makineleri temiz tutmak ve doğal ürünler kullanmak gibi tavsiyelerde bulunuldu.

Parlatıcılar içindeki alkol etoksilatlar, bağırsaklara yeterince durulanmadan geçerse, bağışıklık sistemi üzerinde ciddi etkileri olabileceğini araştırma ortaya koydu.

Bu etkiler inflamatuvar bağırsak hastalıkları, sindirim bozuklukları, metabolik sendrom, obezite, alerjik hastalıklar ve hatta kanser gibi hastalıkları içeriyor.

Deterjan ve parlatıcı artıklarını en aza indirmek için ekstra durulama yapmak, makineleri kullanma kılavuzuna göre kullanmak ve makineleri deterjan artıklarından kurtarmak için düzenli olarak temizlemek ve doğal ürünler kullanmak yararlı olabilir.

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