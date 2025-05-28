Bulaşık makinesinde yıkanmaları tehlikeli! Bu 5 eşyayı uzak tutun

İşte bulaşık makinesinden kesinlikle uzak tutmanız gereken 5 eşya ve nedenleri:

1. Dökme Demir Tavalar ve Tencereler

Dökme demir mutfak eşyaları, özel bir "seasoning" (yağ tabakası) ile korunur. Bu tabaka, dökme demirin yapışmaz olmasını sağlar ve paslanmasını önler. Bulaşık makinesinin yüksek sıcaklıktaki suyu ve sert deterjanları, bu koruyucu tabakayı sökerek dökme demirinizin paslanmasına ve yapışkan hale gelmesine neden olur. Dökme demirlerinizi her zaman elde, sıcak su ve çok az deterjanla yıkamalı, ardından iyice kurulamalı ve ince bir yağ tabakasıyla ovmalısınız.

2. Keskin Bıçaklar

Şef bıçakları, soyma bıçakları ve diğer keskin bıçaklar bulaşık makinesinde yıkanmamalıdır. Makinenin içindeki yüksek sıcaklık ve deterjanlar, bıçakların keskinliğini köreltebilir. Ayrıca, bulaşık makinesindeki diğer eşyalarla temas etmeleri, bıçakların ağızlarında hasara yol açabilir veya yaralanma riskini artırabilir. Bıçaklarınızı elde, nazikçe yıkayıp hemen kurulamak, ömürlerini uzatacaktır.

3. Ahşap Kesme Tahtaları ve Spatulalar

Ahşap mutfak gereçleri, bulaşık makinesinin yoğun ısısı ve nemi altında çatlayabilir, bükülebilir veya parçalanabilir. Ahşabın doğal yapısı, suyu emip bırakma eğilimindedir ve makinenin döngüleri bu süreci hızlandırarak eşyalarınızın deforme olmasına yol açar. Ayrıca, ahşap gereçlerin gözenekli yapısı, bulaşık makinesi deterjanının kalıntılarını emebilir, bu da hijyenik olmayabilir. Ahşap eşyalarınızı her zaman elde yıkamalı ve doğal olarak kurumaya bırakmalısınız.

4. Bakır Tencere ve Tavalar

Bakır tencere ve tavalar, estetik görünümleri ve ısıyı eşit dağıtma özellikleriyle mutfaklarda popülerdir. Ancak bulaşık makinesinde yıkandıklarında renkleri solabilir, kararabilir ve parlaklıklarını kaybedebilirler. Bakır, bulaşık makinesi deterjanlarının kimyasallarına karşı oldukça hassastır. Bakır eşyalarınızı özel bakır temizleyicileri veya doğal yöntemlerle (limon ve tuz gibi) elde temizlemek en doğrusudur.

5. Yapışmaz Yüzeyli Tavalar (Teflon vb.)

Yapışmaz yüzeyli tavaların kaplaması, bulaşık makinesinin aşındırıcı deterjanları ve yüksek sıcaklığı nedeniyle zamanla zarar görebilir. Bu durum, yapışmaz özelliğini kaybetmelerine ve yiyeceklerin tavaya yapışmasına neden olabilir. Ayrıca, kaplamadan kopan küçük parçacıkların yiyeceklere karışma riski de bulunmaktadır. Yapışmaz tavalarınızı her zaman elde, nazik bir sünger ve deterjanla yıkamalısınız.