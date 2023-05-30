Buldan’da yağış sonrası yollar çöktü

Denizli’de etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar, il genelinde olduğu gibi Buldan ilçesinde de günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Cadde ve sokakların göle döndüğü şiddetli yağışlar, ulaşımda akmalara neden olduğu gibi ilçeye bağlı mahallelerde üst yapıya önemli ölçüde zarar verdi.



İHA'nın haberine göre; Buldan Şehir Mezarlığı ile Meyale Kavşağı arasındaki işlek karayolu, yapılan tüm çalışmalara rağmen her yağışta olduğu gibi son sağanak yağışların ardından da göle döndü. Yağan yağmurlarla birlikte yol trafiğe kapanırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Alınan geçici önlemlerin bölgedeki soruna çare olamadığına işaret eden sürücüler, yoğun olarak kullanılan yol için kalıcı bir çözüm üretilmesini istedi.



Buldan’da şiddetli yağışın hasar oluşturduğu noktalarından birisi de Güroluk ve Helvacılar mahallelerini birbirine bağlayan yol oldu. Daha önce iki kez yapılmasına rağmen, Mayıs ayı başındaki yağışlarla birlikle çökmeler oluşan yoldaki hasar son yağışlarla birlikte daha da arttı. 5 yolun birleşme noktasında olan ve her gün yüzlerce aracın kullandığı yolda daha derin bir çökme yaşanmadan gerekli önlemlerin alınması istendi.