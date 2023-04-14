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Yerde bulduğu cüzdanla 5 bin liralık market alışverişi yaptı

Bursa'nın İznik ilçesinde yerde, içinde para ve kredi kartı bulunan cüzdan bulan adam, 5 bin TL'lik harcama yaptı. Harcama yaptığı markette görüntüleri çıkan zanlı, polis ekiplerince yakalandı. Birçok sabıka kaydı olduğu öğrenilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 19:16
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Bulduğu cüzdanla market alışverişi yaptı

Yerde bulduğu cüzdanla 5 bin liralık market alışverişi yaptı
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(İHA) Önceden birçok sabıkası olduğu anlaşılan adam, polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. yolda yürüdüğü sırada yerde içinde para ve kredi kartları olan cüzdan buldu. Sahibini aramak yerine H. T. kredi kartları ve paralardan yaklaşık 5 bin TL'lik harcama yaptı. 

BURSA ŞEHİR MERKEZİ'NDE YAKALANDI

Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda H.T.'nin İznik'ten Bursa şehir merkezine gittiğini belirledi.

Ekipler, Bursa şehir merkezinde H. T.'yi kıskıvrak yakalanarak İznik'e getirdi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan T. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının birçok farklı suçtan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.

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