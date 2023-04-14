Yerde bulduğu cüzdanla 5 bin liralık market alışverişi yaptı

(İHA) Önceden birçok sabıkası olduğu anlaşılan adam, polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, İznik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. yolda yürüdüğü sırada yerde içinde para ve kredi kartları olan cüzdan buldu. Sahibini aramak yerine H. T. kredi kartları ve paralardan yaklaşık 5 bin TL'lik harcama yaptı.
BURSA ŞEHİR MERKEZİ'NDE YAKALANDI
Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda H.T.'nin İznik'ten Bursa şehir merkezine gittiğini belirledi.
Ekipler, Bursa şehir merkezinde H. T.'yi kıskıvrak yakalanarak İznik'e getirdi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hakan T. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının birçok farklı suçtan sabıkasının bulunduğu öğrenildi.